شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبى تخصص خط ساخن للرد على استفسارات الموردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية فى إطار مبادرتها لرقمنة عمليتى الشراء والإمداد الخط الساخن "15556" وذلك لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية للشراء والإمداد من الجهات المختلفة أو الموردين.

وقالت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت الهيئة، أنه يتم من خلال الخط، الرد على مكالمات العملاء و تصنيفها وإعداد التقارير الخاصة بالاستفسارات والإجابة عليها والإستجابة للشكاوى وحلها من قبل المختصين.