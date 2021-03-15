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هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبى تخصص خط ساخن للرد على استفسارات الموردين

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القاهرة - سامية سيد - خصصت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية فى إطار مبادرتها لرقمنة عمليتى الشراء والإمداد الخط الساخن "15556" وذلك لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية للشراء والإمداد من الجهات المختلفة أو الموردين.

 

 

وقالت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

 

 

وأضافت الهيئة، أنه يتم من خلال الخط، الرد على مكالمات العملاء و تصنيفها وإعداد التقارير الخاصة بالاستفسارات والإجابة عليها والإستجابة للشكاوى وحلها من قبل المختصين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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