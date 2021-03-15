أخبار × 24 ساعة.. آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء 31 مارس الجارى

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير البترول: لن نستورد أى وقود سائل بحلول 2023..وفائض الغاز يُصدر بأعلى من السعر المحلى، ووزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يوجه بسرعة وضع تصور للكيان المؤسسى لإدارة القاهرة التاريخية

الحكومة: آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء 31 مارس الجارى

وزير البترول: لن نستورد أى وقود سائل بحلول 2023..وفائض الغاز يُصدر بأعلى من السعر المحلى

وزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن "حياة كريمة"

وزيرة الهجرة: نشجع المصريين بالخارج على الاستثمار..ونتعامل مع الشكاوى بجدية

رئيس الوزراء لمستثمرين سعوديين: تذليل كافة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

حبس المتهمين بواقعة سيدة السلام.. وجارتها: ألقت بنفسها بعد إرهابها

التعليم تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل لتبدأ يوم 26

التعليم تنشر مناهج امتحان شهر مارس للطلاب من الرابع الابتدائى حتى 2 إعدادى

الرئيس السيسي يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

الرئيس يوجه بإطلاق برنامج تمويل عقارى لمحدودى الدخل 30 عاما بفائدة 3%

الحكومة: 6 ملايين جنيه لتوسعات مدارس فى مناطق جبلية ووديان بجنوب سيناء

مجلس الدولة يعين قاضيات لأول مرة تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية

غدا سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 13 درجة

القوى العاملة تعلن بدء إلغاء نظام الكفيل و10 حقوق للعمالة الوافدة بالسعودية

الصحة: 77.1% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية