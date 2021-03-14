شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الصحة قبل شهر رمضان منعًا لانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة رصدت ظاهرة انتشار فيروس كورونا داخل الأسرة الواحدة بين العائلات منذ فترة، محذرة من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت «نهى» في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأحد، أن هناك دورًا إيجابيًا للمواطنين في التحكم في معدل العدوى والانتشار، موضحة أن اللقاح حتى يعطي جدواه أمامه وقت طويل.

وتابعت «هناك اعتياد من المواطنين على وجود حالة كورونا وهو ما تسبب في حدوث تهاون في ارتداء الكمامة وتهوية البيوت واستمرار تصرفات خاطئة داخل البيوت ولاسيما مع دخول شهر رمضان والتجمعات الأسرية على الإفطار والتي من الممكن أن يزيد من معدلات الإصابات بصورة كبيرة خاصة مع دخول بعض الدول في موجة ثالثة».