شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في الأهرامات للمشاركين في مؤتمر حوار الأديان والثقافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جولة سياحية متكاملة استمتعت بها الوفود المشاركة فى مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية «حوار الأديان والثقافات»، برفقة وزير الأوقاف.

واستمعت الوفود إلى شرح تاريخى حول الأهرامات وكيفية بنائها، كما قام بعض المشاركين بالنزول أسفل الهرم للاطلاع على أسراره ومعرفة القدرات الذهنية والعقلية والنفسية والجسدية للفراعنة، وأبدوا إعجابهم بحضارة الأجداد وقوتهم، وقاموا بزيارة منطقة البانوراما التى شاهدوا من خلالها الأهرامات الثلاثة. وأعربت الوفود عن إعجابهم بقدرة المؤسسات المصرية على التفاعل الاجتماعى والثقافى والعلمى، والتعاون لإنجاز المهام الخاصة التى يحتاج إليها الشعب المصرى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تنعم بالاستقرار، وإن الحركة السياحية تشهد تطورًا وازدهارًا كبيرًا، كما أن بها ثلث آثار العالم، إلى جانب صفاء الجو الذى تتميز به على مدى العام.

وأبدى مفتى كرواتيا انبهاره بالحضارة الفرعونية، مضيفًا أن تلك الحضارة شاهدة عيان على قوة من كانوا قبلنا، ومع ذلك لم تُعجِز قوتهم هذه قدرة الله سبحانه وتعالى عندما تحدوه، وأشاد بالجولة السياحية والضيافة المصرية وتنظيم المؤتمر، وبقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بصورة مبهرة.

وخلال مشاركتهم فى فعالية اليوم الثانى من المؤتمر، الأحد، شدد المشاركون على ضرورة التركيز على المشتركات بين الأديان، باعتبار الحوار أساس العلاقات بينها، انطلاقًا من اعتبار حرية العقيدة من المبادئ السامية فى الإسلام.

وقال الدكتور خالد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى بالبحرين، إن حرية العقيدة من المبادئ السامية فى ديننا الحنيف قبل نشأة المنظمات الحقوقية. وأكد الدكتور عبدالحميد متولى، رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل، أن الحوار الفعال يحتاج دائمًا إلى طاقة عالية من الحب، تحرر العقل من الخوف، وتوفر الأمان الفكرى الذى يسمح بتبادل الأفكار على أساس من رؤية واضحة ومتحررة من القيود الفكرية.

وفى مداخلة للدكتور محمد مختار، أكد أن الوزارة تبذل جهدًا فى نشر الفكر الوسطى المستنير من خلال جامعة نور مبارك، ومن خلال المراكز الثقافية، كما أنها دائمة التنسيق مع السودان، وتم فتح الباب فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، والتى تُعد صرحًا علميًا عالميًا لكل الدول.