شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: وفد من قيادات الحركة يصل القاهرة غدًا لاستكمال الحوار الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، مساء الأحد، أن وفدا من قيادة الحركة يصل القاهرة غدا الإثنين، لاستكمال الحوار الوطني.

وأوضح برهوم في تصريح صحفي أن «الوفد برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياس وعضوية د. خليل الحية وحسام بدران وروحي مشتهى وعزت الرشق أعضاء المكتب السياسي للحركة».

يذكر أنه من المقرر مغادرة وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني، يوم 15 مارس وستغادرها في الثامن عشر من الشهر ذاته، حيث سيشارك في اللقاءات رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات.