شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: الاحتلال العثماني الأسوأ في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر لم تصبح دولة، حيث إن العثمانيين أعادوا تقسيم حدود الدولة المصرية، وظل هذا الوضع حتى جاء محمد على، وأعاد ترسيم الدولة المصرية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أنه تم اقتطاع جزء من الصعيد وصار يتبع الكيان العثماني، لافتاً إلى أن الدولة في مصر كانت مفككة وغائبة أيام العثمانيين.

وأوضح أن أسوأ احتلال في تاريخ مصر كان الاحتلال العثماني، لأنه كان احتلالا بقصد المحو، مشيرا إلى أن سليم الأول سرق الأبواب والشبابيك والمخطوطات وأخذها معه إلى إسطنبول.

ونوه بأن مشروع أحمد عرابي لم يكن معاديا للعثمانيين، ولكنه كان يريد تمصير القيادات السياسية، لافتاً إلى أن عرابي فشل واحتلت مصر من قبل الإنجليز.