شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في بعض المحافظات بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أرقام الإصابات بوجه عام تشهد تذبذبًا منذ شهر ما بين 550-650 إصابة يومية.

وتابع «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، مساء الأحد، قائلًا: «الزيادات الطفيفة في بعض المحافظات لا تدعو للقلق، وأعتقد أن أسباب ذلك تعود لملل الناس من الإجراءات الاحترازية في الشارع المصري، الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من التراخي في تطبيق تلك الإجراءات، حيث تراجع استخدام الكمامات، بالإضافة لزيادة المناسبات الاجتماعية في بعض المحافظات مما أدى إلى ارتفاع الإصابات بشكل طفيف».

وحول أسباب زيادة حدة الإصابات مؤخرًا وردًا على سؤال الحديدي كشف عبدالفتاح قائلًا: لاحظنا في الفترة الأخيرة رغم توافر البروتوكول العلاجي المعلن من قبل الصحة إلا أن بعض الناس يقومون بشراء أدوية بشكل منفرد أو تلقي العلاجات في عيادات خاصة عبر أدوية خارج البروتوكول التابع لوزارة الصحة.

وناشد المواطنين ضرورة التوجه لأقرب منشأة حكومية قرب سكنهم حال الشعور ببعض الأعراض الخاصة بالفيروس وذلك لتلقي العلاج المناسب قائلًا: «توجه المواطن للمنشآت الصحية الحكومية سيضمن أمرين للمواطن أولهما أنه سيحصل على العلاج المناسب وفقا لبروتوكول وزارة الصحة الذي أثبت فعاليته، لأنه يخضع للمراجعة الدورية طبقا لأساتذة الجامعات والمختصين، وثاني الفوائد أن المواطن سيكون ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة مرضى العزل المنزلي عبر دعم صحي من فريق المتابعة المنزلية، خاصة أن نسب الشفاء لمرضى العزل المنزلي المتابعين من قبل فريق وزارة الصحة مرتفعة جدًا».