شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الشؤون العلاجية» يجتمع مع فريق تحسين الأداء بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعد الدكتور سامح شكرى مدير عام الشؤون العلاجية بمديرية الصحة بالسويس اجتماعا مع فريق تحسين الاداء بمستشفى السويس العام بحضور دكتور سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية؛ لتقييم الاداء بعرض داتا شو وتوضيح تفصيلي لما تم من أعمال تجاه السلبيات التي قد سبق وتم التنبيه عليها وايضاً المعوقات التي واجهت فريق الجودة أثناء القيام بدوره خلال متابعة العمل وما تم من توصيات لتنفيذها وتقييم مؤشرات قياس الأداء الفعلي.

ومن أهم السلبيات التي تم تداركها أثناء المرور زيادة تدريب العنصر البشري على رأس العمل واستيفاء الملف الطبي للمرضي، وتطبيق سياسة مكافحة العدوى والنظافة العامة وعرض ما قبل ومابعد ماكانت عليه الحالة العامة للمستشفى، وتكليف للقسم الهندسي بالمديرية بالإصلاح الفوري لبعض الاعطال بالمستشفى والتشديد على إدارات الجودة ومكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية بتشكيل لجان مشتركة لتحسين الخدمة وتطوير العنصر البشري والمرور والمتابعة الدورية على المستشفي، كما تم التنبيه على إدارة المستشفى بتطبيق سياسة الثواب والعقاب لتجويد الخدمة، كذلك متابعة سياسة صرف الادوية ووجود صيدلى على مدار ٢٤ ساعة لتوفير أدوية الطوارئ على مدار اليوم.

كما كلف الحفناوي مس فتحية جودة مديرة إدارة التمريض بمتابعة تدريب التمريض والعمل على إزالة العقبات في تأدية العمل المطلوب، ودعم وتدريب وتأهيل كوادر جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وتؤمن بأهمية الدور المنوط به التمريض في الرعاية الصحية وفى معاملة المرضى والمواطنين واستقبالهم بشكل لائق.

وفي نهاية الاجتماع توجه وكيل وزارة الصحة بالشكر للدكتور سامح شكري وجميع الفرق على مابذلوه من مجهودات لتلافي السلبيات وطالب سيادته المزيد من الجهد والعطاء والتعاون لتطوير المستشفى العام الذي تعد شريان الصحة للمواطن السويسي. حضر الاجتماعد دكتور مريم سلامة مدير عام الصيدلة ودكتور ماري صبحي مدير إدارة المستشفيات ودكتورة سارة أحمد مدير إدارة الجودة ودكتورة إسلام السيد مدير إدارة مكافحة العدوي.