شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم» تحصل على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بأن الشركة حققت إنجازا جديدا يضاف لرصيد الإنجازات بقطاع المعامل وذلك بعد موافقة اللجنة العليا برئاسة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان باعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام امداد محطة مياه العزب الجديدة وتعد محطة العزب الجديدة المصدر الرئيسى للمياه بالمحافظة .

وأكد على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الشريكة المتمثلة في وزارة الرى والموارد المائية ووزارة الصحة وإدارتى التخطيط والبيئة بالمحافظة والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى للحفاظ على مكتسبات اعتماد مثل هذه الخطط وتفعيل الأدوار المنوطة بكل جهة .

وشددت الدكتورة وفاء يعقوب ( رئيس قطاع المعامل ) على الالتزام بالتغطية لأكبر عدد ممكن من محطات مياه الشرب طبقا للمستهدف السنوى لرصد كافة المخاطر بنظم الإمداد المختلفة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة بالخطط المعتمدة .

أوضح الدكتور صابر داوود ( مدير الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة ) على أهمية خطط السلامة ومأمونية المياه في تأمين مياه الشرب وحماية الصحة العامة للمواطنين بدءا من المصدر وحتى وصول المياه المنتجة للمستهلك مع الأخذ في الاعتبار التحكم الكامل في إدارة المخاطر طبقا لما ورد بإرشادات منظمة الصحة لعالمية WHO .