شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات بنها الجامعية تكرم فريق العلاقات العامه والإعلام لجهودهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مستشفيات بنها الجامعية، بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية طب بنها لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، العاملين بإدارة العلاقات العامه والإعلام بمستشفيات بنها الجامعية.

وقال بيان صحفي الأحد، إنه تم منح المكرمين، شهادات تقدير ودروع تكريم إهداء من إدارة مستشفيات بنها الجامعيه إلى قسم العلاقات العامة والإعلام، تقديرًا للجهد المبذول المتميز، والانضباط في العمل، الذي ساهم في نجاح إدارة المستشفيات في أداء رسالتها لخدمة المرضى وأيضا لحسن التعاون مع إدارة المستشفيات.

وتابع البيان، أن التكريم يأتى إيماناً من إدارة المستشفيات، بتشجيع وتكريم العاملين المتميزين، مشيرا إلى أن قائمة التكريم شملت كلا من، سهام عبدالحليم الحملاوى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات بنها الجامعية و(المنسق الإعلامى)، ورحاب عبدالكريم الفقى أخصائي أول علاقات عامة و(المنسق الإعلامى)، ورشا أحمد شوقى أخصائي أول علاقات عامة، ورضا أحمد حسانين أخصائي ثانى علاقات عامة، وتامر عبدالعاطى مطاوع أخصائي علاقات عامة.