محافظ الفيوم يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شعب المحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.
وقال «الأنصاري» أن هذا اليوم يأتي تخليداً لوقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الإحتلال الإنجليزي عام 1919، كما يوافق ذكرى افتتاح مشروع وادي الريان عام 1973 والذي أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضي الزراعية والحفاظ على منسوب المياه ببحيرة قارون.
ودعا محافظ الفيوم، كافة فئات الشعب الفيومي، لتوحيد الجهود، وبذل المزيد من الجهد في العمل، للمساهمة في رسم خريطة المستقبل، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
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