شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لتقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بكلية الزراعة في مشتهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت كلية الزراعة بمشتهر، التابعة لجامعة بنها، الأحد، لجنة متابعة من إدارة الجامعة، لتقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالكلية.

وقال بيان صحفي، إن اللجنة ضمت كل من الدكتور محمد معوض، نائب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور محمد عبدالفتاح- وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب.

وكان في استقبال اللجنة، الدكتور محمود مغربي، عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي بالكلية.