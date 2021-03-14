شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: عودة معارض الكتاب للمحافظات.. ومهرجان الأقصر للسينما 26 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل قرار عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد: «أنشطة معارض الكتاب بالمحافظات ستعود قريبا، ونبدأ بمعرض الإسكندرية»، مشيرة إلى أن لجنة المهرجانات ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الخطة المستقبلية.

وأشارت إلى أن مهرجان الأقصر للسينما ينطلق 26 من الشهر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، لافتة إلى أن دولة السودان ضيف شرف المهرجان.

وأوضحت أن القرار الجديد ينطبق على العروض المسرحية في الأماكن المفتوحة.

وأكدت أن إمكانات الوزارة مسخرة بشكل كامل لدعم أنشطة قصور الثقافة بالمحافظات، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية ستشمل «شارع الفن» الذي يضم مكتبات.