شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار وسحب عالية مصاحبة للتيار النفاث على السواحل الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورة بالأقمار الصناعية وقالت إن سحب عالية مصاحبة للتيار النفاث يتخللها بعض السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية بداية من السلوم حتي الإسكندرية.

وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة حيث أكددت أنه بداية من السبت المقبل متوقع أن ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 8 إلى 9 درجات ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بداية من غدا الأحد وحتى الجمعة 19 مارس 2021، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق خلال تلك الأيام .

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل، كما يلى:

– يوم الإثنين 15 مارس:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والقناة على فترات متقطعة 20%.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والفترات المتقطعة 40%.

– يوم الثلاثاء 16 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

– يوم الأربعاء 17 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

– يوم الخميس 18 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

– يوم الجمعة 19 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .