شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من انتشار كورونا.. منع إقامة سوق الأحد بقرية أبوالريش في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منعت الوحدة المحلية لقرية أبوالريش بمركز أسوان برئاسة محمد ممدوح رئيس القرية، سوق الاحد الأسبوعي بمنطقة الملقطة بقرية ابوالريش بأسوان، في إطار تفعيل القرارات الحكومية وقرار المحافظ، بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم منع الباعة من افتراش المكان خوفا من التجمعات التي قد ينتج عنها نقل الفيروس بين المواطنين.