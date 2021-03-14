شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض" توضح حقيقة تعيين أول قاضية فى منصب نائب رئيس المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة النقض، بيانا تُصحح من خلاله ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تعيين أول قاضية فى منصب نائب رئيس محكمة النقض.

وقالت المحكمة، إن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 91 لسنة 2021 تضمنت المادة الأولى منه ترقية 58 قاضيًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وأوضحت المحكمة فى بيانها، أن القرار شمل ترقية القاضى تقى الدين دياب عبد الجواد عطا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وتهيب محكمة النقض كافة وسائل الإعلام بالتأكد من دقة البيانات وصحة الأخبار قبل نشرها للرأى العام.