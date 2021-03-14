شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 155 رحلة نقلت على متنها 15380 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 154 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 15319 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 76 رحلة جوية تقل على متنها 7191 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول أمستردام بوخارست فيينا أديس أبابا موسكو روما ميلانو فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الدوحة الشارقة جدة المدينة الدمام الرياض أثينا كوبنهاجن موسكو مسقط عمان نيروبى دوالا بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 78 رحلة على متنها 8128 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.