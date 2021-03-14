أمطار وبارد ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في حرارة الجو، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 190 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.

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