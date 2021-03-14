"تحرش بمترو الأنفاق وتحقيقات اقتحام شقة سيدة السلام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

التحقيقات: المتهمون اقتحموا شقة "سيدة السلام" وقيّدوا ضيفها بوثاق

كشفت تحقيقات النيابة التفاصيل الكاملة في واقعة وفاة امرأة في منطقة السلام، بعد أن أمرت النيابة بحبس 3 متهمين.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد أن المتهمة ربة منزل وليست طبيبة، ألقت بنفسها من شرفة منزلها بعد أن اقتحم 3 متهمين الشقة وتعدوا على الشخص الذي كان برفقتها، الأمر الذي أكده 5 شهادات خلال التحقيقات جاءت على النحو التالي:

ما الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في واقعة وفاة "سيدة السلام"؟

كشفت تحقيقات النيابة التفاصيل الكاملة في واقعة وفاة امرأة في منطقة السلام، بعد أن أمرت النيابة بحبس 3 متهمين.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد أن المتهمة ربة منزل وليست طبيبة، ألقت بنفسها من شرفة منزلها بعد أن اقتحم 3 متهمين الشقة وتعدوا على الشخص الذي كان برفقتها، الأمر الذي أكده 5 شهادات خلال التحقيقات.

"سيدة السلام" ألقت نفسها من الشرفة.. 3 شهادات أمام النيابة تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة التفاصيل الكاملة في واقعة وفاة امرأة في منطقة السلام، بعد أن أمرت النيابة بحبس 3 متهمين في الواقعة.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، أن المتهمة ربة منزل وليست طبيبة، ألقت بنفسها من شرفة منزلها بعد أن اقتحم 3 متهمين الشقة وتعدوا على الشخص الذي كان برفقتها، الأمر الذي أكده 5 شهادات خلال التحقيقات .

ليست طبيبة.. النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين في واقعة وفاة امرأة بالسلام

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا في واقعة وفاة امرأة بمنطقة السلام.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنها أُخطرت يوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بوفاة امرأة -ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين على شخصٍ داخل مسكنها.

النيابة تستمع لأقوال "فتاة المترو" في واقعة التحرش بها.. وتتسلم "الدليل"

بدأت نيابة النزهة، اليوم الأحد، الاستماع لأقوال شابة تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص في مترو الأنفاق، وسلّمت المجني عليه النيابة فيديو يظهر فيه المتهم أثناء التحرش بها.

توجيهات السيسي.. مجلس الدولة يعيين قاضيات نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة

بادر مجلس الدولة، بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

جاء ذلك فور توجيهات رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

قرار جمهوري بتعيين 58 نائبًا لرئيس محكمة النقض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 91 لسنة 2021 بتعيين 58 نائبا لرئيس محكمة النقض من قضاة بمحكمة النقض، وتعيين 231 رئيسا بمحاكم الاستئناف.

30 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، جلسة 30 مارس المقبل لمحاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في منطقة المعادي.

إحالة حنين حسام و4 آخرين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة مودة الأدهم (محبوسة) وحنين حسام و3 آخرين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء قبل الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح، وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

الإداري يؤجل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقفه 4 سنوات لـ 4 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 4 أبريل المقبل.