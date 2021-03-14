النيابة تأمر بتفريغ فيديو التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة النزهة اليوم الأحد، بتفريغ فيديو التحرش الذي تعرضت له فتاة داخل مترو الأنفاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لواقعة تحرش جديدة أثارت الجدل، بعدما نشر شاب يدعي فيديو لخطيبته خلال توثيقها حادثة تحرش بها في إحدى عربات مترو السيدات بين محطة عمرو بن الخطاب ومحطة قباء.

ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأوضح ناشر الفيديو أنه خطيب الفتاة وأنها راسلته بعدما تركها لتستقل المترو وروت له ما يحدث أمامها عبر تطبيق واتس أب فطلب منها أن توثق الواقعة ونجحت في تصوير الشاب.

واستمعت نيابة النزهة، اليوم الأحد، لأقوال شابة تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص في مترو الأنفاق، وسلّمت المجني عليه النيابة فيديو يظهر فيه المتهم أثناء التحرش بها.