شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يتفقد قرية الجدي وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، قرية الجدي بوسط سيناء، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عفش على متابعه أعمال تركيب أعمدة الإنارة الجديدة والكشافات بقرية الجدي، والتي يجري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١.

أشار عفش إلى لقاء أهالي القرية للإستماع إليهم ومعرفة مطالبهم والشكاوي للعمل على حلها وتقديم مستوي خدمي لإرضاء المواطن أولاً ثم نهضة مستوي قري المركز والمدينة.

رافق رئيس المدينة خلال جولته التفقدية كلا من المهندس محمد نوار، مدير الاداره الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية.