شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يسخر من محمد ناصر : «بقيت بتطبّل للجيش المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء الجماعة الإرهابيين لديهم تخوفات من احتمالية إقبال تركيا على تسليمهم لمصر.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لو تطلب الأمر تركيا هتشحنهم في طائرة واحدة، كي ترضي مصر»، مشيرا إلى أن الهارب محمد ناصر يشيد بالجيش المصري في برنامجه بعدما كان يهاجم القاهرة باستمرار.

وتساءل موسى: «هل يستطيع الخائن محمد ناصر توجيه هجوم للقوات المسلحة المصرية في الوقت الراهن»، مضيفا: «محمد ناصر بقى بيطبل للجيش المصري، بعدما كانوا يصفون كذبا دعمنا لقواتنا المسلحة وبلدنا بالتطبيل».

وأردف موسى: «لو كان الدفاع عن بلدي والإشادة بمشروعاتها تهمة فأهلا وسهلا، نحن لا نغير مبادئنا».