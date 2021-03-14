شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تنفي تعيين أول قاضية في منصب نائب رئيس المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأحد، بيانًا صحفيًا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية عن تعيين أول قاضية في منصب نائب رئيس المحكمة.

وقالت «النقض»، في بيانها الذي وصل «المصري اليوم» نسخة منه، إن محكمة النقض تصحح ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، بشأن تعيين أول قاضية في منصب نائب رئيس محكمة النقض، فقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 91 لسنة 2021، تضمنت المادة الأولى منه ترقية 58 قاضيًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وشمل القرار ترقية القاضي تقي الدين دياب عبدالجواد عطا —إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض».

واختتمت البيان: «تهيب محكمة النقض كافة وسائل الإعلام بالتأكد من دقة البيانات وصحة الأخبار قبل نشرها للرأي العام».