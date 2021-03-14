شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، 9 حالات شفاء جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، بجانب تسجيل 5 حالات إيجابية بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 328 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 112 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء 9 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1903 حالة، مع وجود 8 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و58 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.