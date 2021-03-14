شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنيا : نسب الحضور في مدارس التعليم الأساسي 90%.. والثانوي 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن نسب حضور الطلاب والتلاميذ في اليوم الأول للدراسة بلغت 90 % بين تلاميذ وطلاب مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي. بينما انخفضت إلى أقل من 50 % بين طلاب الثانوي العام والفني.

وأضاف «الرشيدي» أنه من المتوقع ان ترتفع نسب الحضور في اليوم الثاني خاصة بين طلاب التعليم الثانوي والفني. مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا المستجد.

وأكد «الرشيدي» استقبال 3153 مدرسة للطلاب، بالفصل الدراسي الثاني، بجميع المراحل التعليم.

وقال «الرشيدي» إنه تم القيام بأعمال تعقيم داخل 1163 مدرسة ابتدائي، لعدد 43953 تلميذا وتلميذة، و716 مدرسة إعدادي، لاستقبال 313462 طالبا وطالبة، و133 مدرسة ثانوي، لعدد 85448 طالبا وطالبة، و30 مدرسة تعليم صناعي لاستقبال 68376 طالبا وطالبة، و16 مدرسة تعليم تجاري، لاستقبال 49276 طالبا وطالبة، و7 مدارس تعليم زراعي لـ 32534 طالبا، و47 مدرسة تربية خاصة لـ 1858 من التلاميذ، و480 مدرسة الفصل والصديقة تضم 13512 من المقيدين.