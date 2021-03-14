شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول مبادرة «دراجتك دخلك» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غداً الاثنين ١٥ مارس بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالدور الثاني المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بتدشين فعاليات مبادرة «دراجتك.. دخلك» وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتضمن المؤتمر تفاصيل المبادرة والتي تأتي بتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإنتاج الحربي مؤسسة مصر الخير والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي وكوكا كولا.

ومن جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تمثل أحد أهم مشروعات الوزارة المعنية بتوفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك ارتكازا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على توفير وتيسير كافة المتطلبات الأساسية التي من شأنها توفر فرص عمل لآلاف من الشباب في مختلف المحافظات المصرية، مشيرًا أن الشباب سوف يستلم الدراجات لاستخدامها في أعمال التوصيل وتشغيل المشروعات الصغيرة.

وأضاف وزير الشباب أن الوزارة حريصة على التوسع في المبادرات الخاصة باستخدام الدراجات سواء الرياضة أو العمل أو الدراجات الكهربائية وتستهدف جميعها تغيير ثقافة وأنماط الحياة للمواطنين.