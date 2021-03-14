شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع لجنة متابعة ضبط العمليات الاستيرادية للمنطقة الحرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا اليوم مع لجنة المتابعة اللاحقة لضبط العمليات الاستيراداية للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد والتي تتكون اعضائها من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة.

واشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة موكدا على استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها.

واضاف المحافظ بان اللجنة تقوم بالمرور على البضائع التي تم الافراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.