شكرا لقرائتكم خبر عن 30 جنيهًا شهريًا.. وزير البترول : توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات دون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عِرض طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، جهود الوزارة في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بالمحافظات، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال إن عدد تلك المحطات يبلغ حاليا 250 محطة، وكان من المستهدف مضاعفتها إلى 500 محطة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه أن يتم إنشاء محطات في جميع المحافظات، ليصل عددها إلى 1000 محطة، ليصبح المستهدف إنشاء 800 محطة جديدة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه بحلول عام 2023 لن تحتاج مصر إلى استيراد أي وقود سائل من الخارج، مشيرا إلى أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى منذ 2018، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا في المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز، مشيرًا إلى أنه يتم تصدير الفائض من الغاز الطبيعي بأسعار أعلى من السوق المحلية.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، أن السنوات الماضية شهدت قصص نجاح كبيرة، وتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولفتت الدولة المصرية الأنظار واهتمام الشركات العالمية الكبيرة والعملاقة التي لم تكن تعمل في مصر من قبل.

ولفت الوزير إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يسمح للشركات بالعمل في سلسلة الغاز بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة، موضحا أنه تم عقد مزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار استيرادا وتصديرا حتى تكون مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعى، قائلا: «نعمل في قطاع البحث والاستكشاف لتنمية الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل المصريين».

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم الأعمال التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بتوصل الغاز الطبيعي للمنازل، إنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 12.5 مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أنه تم إطلاق مبادرة خاصة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات دون فوائد بمعدل 30 جنيهًا كقسط شهري.

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بالإضافة إلى دور الوزارة في مبادرة «حياة كريمة» وتطوير القرية المصرية، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مسح لعدد الوحدات التي يمكن التوصيل لها وفقا للعديد من الاعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع لإدخال الغاز الطبيعي للمنازل.