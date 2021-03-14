شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» حول شائعات منع صرف الودائع: «كلام فارغ لم يحدث في تاريخ مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، الشائعات التي تردد حول توجه الدولة لعدم منح العملاء ودائعهم حال الرغبة في سحبها قائلا «كلام فارغ لم يحدث في تاريخ مصر».

وكشف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد تفاصيل برنامج التمويل العقاري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وقال: «الرئيس وجه أن تكون القروض بفائدة 3% متناقصة ومدة 30 عاما، على أن يخصص 100 مليار جنيه لدعم المبادرة»، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف: «الأقساط ستكون في متناول متوسطي ومحدودي الدخل»، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرض بالخارج تصل مدته إلى 30 عاما.