شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يبحث مع رئيس «المحاربين القدماء» تقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، مع العقيد محمود ياسين سعد رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع جنوب الصعيد، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجمعية لتقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين وتذليل أي مصاعب قد تواجههم عرفانا وتقديرا لما قدموه لمصرنا الغالية، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والعقيد بهاء الدين محمد مساعد المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أن الشعب المصري يتقدم بكل التحية والتقدير لشهداء مصر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً الوطن حفاظًا على كرامته وأمنه، ولأسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم، مؤكدا على أن كافة أجهزة الدولة حريصة على تكريم أبنائها الذين ضحوا بدمائهم والمصابين وأسرهم عرفاناً بما قدموه من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وفي إطار الإحتفال بيوم الشهيد.