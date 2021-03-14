شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع حريق الورشة العائمة التابعة لإحدي شركات قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بتفقد موقع الحريق الذي نشب اليوم الأحد، في إحدى الورش العائمة التابعة لشركة التمساح لبناء السفن بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة الموقف والإطمئنان على الوضع بالسيطره على الحريق وسلامة المواطنين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بإندلاع حريق في الورشة العائمة «تيم بارج» التابعة لشركة التمساح لبناء السفن دون معرفة الأسباب.

وأوضحت أن الحادث وقع أثناء عملية تخريد لبارچ مكهن بالشركة جراء حدوث ماس كهربائي في أحد المبردات (جهاز تكييف) بجوار غرفة الإعاشة أدى إلى احتراق مهمات غرفة الإعاشة وحدوث دخان كثيف، وإستطاعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بالتعاون مع سيارات إطفاء هيئة قناة السويس، السيطرة على الحريق بأقل خسائر ممكنة.

وصرح دكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحريق أسفر عن إصابة ٩ من العاملين وتتراوح إصابتهم ما بين جروح بسيطة وإختناقات بسبب الدخان الكثيف الذي تصاعد نتيجة الحريق وعلى الفور أمر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بنقلهم لمستشفي هيئة قناة السويس لتلقي العلاج.