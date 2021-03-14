شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل بمبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في بورسعيد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ غدا الأثنين الموافق ١٥ مارس فعاليات التسجيل في مبادرة تحويل وإحلال السيارات والمركبات التي مر عليها ٢٠ عاما للعمل بالغاز الطبيعى، حيث تهدف المبادرة لتسجيل بيانات المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر عليها أكثر من ٢٠ عاما ليتم إحلالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعى.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن طلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة «لمن يملك سيارة مر عليها ٢٠ عاما ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص» على موقع المبادرة بداية من غدا ١٥ مارس.

كانت محافظة بورسعيد قامت بالبدء في أعمال انشاء مقر «تخريد السيارات» التي مر عليها أكثر من ٢٠ عاما وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التي مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية.