شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدِ على أرض زراعية بمساحة 850 مترًا في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الاقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة بإجمالي مساحة ٨٥٠م بمنطقة الشغب شرق عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون.

وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة. وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.