شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعدِ على أرض زراعية بمساحة 850 مترًا في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الاقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الشغب.
أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٣ حالات مخالفة بإجمالي مساحة ٨٥٠م بمنطقة الشغب شرق عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت بارتفاعات مختلفة مقامة على أرض أملاك دولة دون سند من القانون.
وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة. وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.
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