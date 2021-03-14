شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرد على عمرو أديب ولبنى ونس : «إعلام بلدي يتجاهلني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الفنان محمد رمضان، صورة لإصابته التي وقعت له أثناء تصوير إعلان له، قائلًا: «دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس ».

وتابع رمضان، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الأحد: «ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا #موسى ومفاجات تانية كتير».

نشر الفنان محمد رمضان صورة لآثار إصابته خلال تصوير مسلسل «موسى»