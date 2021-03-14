شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر بحاجة إلى آلة إعلامية نافذة تستطيع الوصول للآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، رفض البيان الصادر من بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الاحد إن البيان اعتمد على نغمة متكررة مصدرها محدود من عناصر دوافعها «قد تكون مثالية زيادة عن اللزوم ومبالغة».

وأضاف أن هناك آلة اعلامية قوية من التنظيمات الارهابية وبالأخص جماعة الاخوان الإرهابية تستهدف الاستقرار في مصر، وليس م من مصلحته إظهار الإيجابيات في مصر .

واشار وزير الخارجية إلى ما تبذله السفارات المصرية من جهد لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، بما تملك من امكانيات، مضيفا :لدينا جاليات في الخارج وصلت إلى أماكن مرموقة من العلم والكفاءة تمكنها من توضيح الصورة

واشار إلى أن وزارة الخارجية تضع البيانات التي توضح الإنجازات والتطور الذي يحدث، ولا يستطيع أحد إنكار حجم الجهد المبذول لدينا في حقوق الإنسان، وتابع: «نحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع ان تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وامكانيات» .

وأوضح وزير الخارجية، أنه كان دائما يوجد صراع بين الدول النامية والمتقدمة، حول استخدام المجلس الأممي، كأداة للتدخل في الممارسة السياسية للدول وكان هناك كثير من الجدل، وتم وضع قيود ليكون المجلس داعم لتطوير حقوق الإنسان وليس أداة تستخدم للتدخل.

.وحول قضية المياه، لفت شكري إلى أن قضايا المياه ينظر اليها من منظور سياسي وليس حقوقي وهذه إزدواجية، خاصة أن الحق في الحياة هو من ارقى الحقوق، ويجب أن ينظر لقضية المياه من المنظور الحقوقي وليس السياسي فقط