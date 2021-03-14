شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: رفع التجميد عن أموال بالخارج قريبًا لعدم وجود مستندات كافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري وزير الخارجية إن العلاقات بين الدول دائما ما تكون قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والبعد عن التوتر والصراع العسكري.

وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد: «نمارس سياسة متزنة والتوترات والصراعات بالمنطقة تفرض علينا أعباء مثيرة وإضافية».

واشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاستئناف عملية السلام في الأراضي الفلسطينية، وتابع أن تلك قضية محورية للدولة المصرية التي تعمل على التواصل مع طرفى الصراع من أجل إيجاد حل سلمي.

وردا على سؤال للنواب حول استرداد الأموال المجمدة بالخارج، قال «شكري»: «استرداد الأصول أمر شائك جدًا مرهون بإطار قانوني معقد أيضًا، وقريبًا سيعلن عن رفع التجميد عن بعض الأشخاص لعدم وجود مستندات كافية تسمح باستمرار التجميد».