شكرا لقرائتكم خبر عن علاء العطار رئيسًا لقطاع توزيع كهرباء الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس سامي عرفه أبو وردة، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قرارا اليوم بتعين المهندس علاء العطار رئيسا لقطاع توزيع كهرباء الأقصر.

والعطار خريج كليه الهندسه عام ٢٠٠٠ اوائل خرجين،وشغل عده مناصب منها مهندس تشغيل بهندسه كهرباء قفط ثم مدير إدارة المشروعات بقطاع كهرباء قنا حتي ٢٠١٥ ثم مدير اداره هندسه كهرباء قفط من ٢٠١٥ حتي ٢٠١٨ ثم مدير عام التشغيل والصيانه بقطاع كهرباء الاقصر حتي مارس.