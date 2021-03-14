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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يكرم الطلاب المتفوقين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الطلاب المتفوقين في مسابقة العباقرة بمنية المرشد التابعة لمركز ومدينة مطوبس.
حضر التكريم المهندس قدرى ناصر، نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد قطب أبوزلاط، والسيد الشافعي، مدير الإدارة التعليمية بمطوبس، وحسن الشيمى وكيل الإدارة التعليمية، وعلاء محمد درويش مدير مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة.
وألقى كلمة هنأ فيها الطلاب قائلاً إنكم شرف لمركز ومدينة مطوبس متمنياً للجميع التوفيق والنجاح الدائم وقام بتسليم شهادات تقدير لكل منهم ودرع.
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم