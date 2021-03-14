رئيس مدينة مطوبس يكرم الطلاب المتفوقين (صور)

حضر التكريم المهندس قدرى ناصر، نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد قطب أبوزلاط، والسيد الشافعي، مدير الإدارة التعليمية بمطوبس، وحسن الشيمى وكيل الإدارة التعليمية، وعلاء محمد درويش مدير مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012