أخبار مصر

رئيس مدينة مطوبس يكرم الطلاب المتفوقين (صور)

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يكرم الطلاب المتفوقين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الطلاب المتفوقين في مسابقة العباقرة بمنية المرشد التابعة لمركز ومدينة مطوبس.

حضر التكريم المهندس قدرى ناصر، نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد قطب أبوزلاط، والسيد الشافعي، مدير الإدارة التعليمية بمطوبس، وحسن الشيمى وكيل الإدارة التعليمية، وعلاء محمد درويش مدير مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة.

وألقى كلمة هنأ فيها الطلاب قائلاً إنكم شرف لمركز ومدينة مطوبس متمنياً للجميع التوفيق والنجاح الدائم وقام بتسليم شهادات تقدير لكل منهم ودرع.

تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم
تكريم

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    117,054,168

  • تعافي

    92,630,474

  • وفيات

    2,598,834

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا