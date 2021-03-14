شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت حطبة قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للقابضة للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، قرارًا بتكليف ميرفت على حطبة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتضمن القرار تكليف: أيمن أحمد عبدالعزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.

ويتزامن القرار مع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة القابضة للسياحة والفنادق .. ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 14 مارس 2021، ولمدة 3 سنوات.

يأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.