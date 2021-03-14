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رئيس دار الكتب والوثائق تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة

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سحر المليجي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة نيفين موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة.

ويقام ضمن الفعاليات معرض للكتاب وعرض للأراجوز وعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

وقامت الدكتورة نيفين بتوزيع جوائز وكتب على الأطفال الذين شاركوا في ورشة التلوين المصاحبة للمكتبة.

وتستمر المكتبة في قرية أم خنان لمدة أسبوع كامل تنتقل بعدها إلى مركز شباب عتمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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