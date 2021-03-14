شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الكتب والوثائق تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة نيفين موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة.

ويقام ضمن الفعاليات معرض للكتاب وعرض للأراجوز وعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

وقامت الدكتورة نيفين بتوزيع جوائز وكتب على الأطفال الذين شاركوا في ورشة التلوين المصاحبة للمكتبة.

وتستمر المكتبة في قرية أم خنان لمدة أسبوع كامل تنتقل بعدها إلى مركز شباب عتمان.