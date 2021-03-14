شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 106 مخالفات تموينية و3 آلاف علبة سجائر مستوردة في حملات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير«الذي عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين» بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية «في الفترة من 7 إلى 13 مارس 2021» بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 106 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 21 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 5 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و19 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و29 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 7 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و7 محاضر للتصرف في 75 جوال دقيق مدعم، و15 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

فيما تم المرورعلى البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 10 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و20 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و7 مخالفات للغلق وعدم مزاولة للنشاط على الوجه المعتاد، بينما تتم المتابعة اليومية على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح وأخذ عينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 80 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحري ر4 محاضر في هذا الشأن وتحرير 4 محاضر لجزارين لعدم الالتزام بتغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 40 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأغذية، في حين تم ضبط 6 منشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة ومحضرين لعدم الاحتفاظ بالسجل التجاري و6 محاضر بالاشتراك مع مفتشي البيئة لعدم توافر الاشتراطات البيئية و4 محاضر بالاشتراك مع مفتشي الأغذية لعدم توافر الاشتراطات الصحية بثلاجات الحفظ والتبريد.

بينما تم ضبط والتحفظ على أكثر من 3 آلاف علبة سجائر مستوردة ماركات متنوعة مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير شرعية، كما تم ضبط 50 كجم أسماك مجمدة منتهية الصلاحية وتحرير محضر بذلك، علاوة على تحرير محضرين لتجار مواد غذائية لعرضهم 30 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتحرير محضر لمحل بيع مبيدات زراعية لقيامه بعرض وبيع مبيدات ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 150 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 10 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، بينما تم تحرير 3 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول بالمحطة و7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري وعدم الإعلان عن بيان المدير المسؤول عن المستودع وعمال التوصيل، وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية وشملت المرور على جميع محطات البترول للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها، ومن ناحية أخرى تم متابعة إنهاء الأعمال بمحطات البنزين لتزويدها بالغاز الطبيعي والخاص بالمشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين بمحطات الوقود.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بمد التصفية الموسمية الأولى لعام 2021 حتى 20 مارس الجاري مع التنبيه على كافة إدارات، ومكاتب التموين بضرورة التأكيد على المحلات والمنشآت التجارية بالحصول على الترخيص اللازم حال رغبتها الاشتراك في الأوكازيون السنوى، وتم إصدار8 تصاريح للمشاركة في الأوكازيون، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.