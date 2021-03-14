شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع مياه شمال سيناء: محطات التحلية تعمل بأحدث المعايير والأسس العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، أن محطات تحلية مياه البحر في شمال سيناء تعمل بأحدث المعايير وأسس علمية وتكنولوجية متطورة لتوفير المياه لتلبية احتياجات المواطنين تحقيقا لأهداف الدولة وفقا لخطة استراتيجية تقوم على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة .

وأعلن رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء أنه تم تنفيذ محطتين في منطقة المساعيد بالعريش بطاقة 5 آلاف مترا مكعبا من المياه المحلاة لكل محطة يوميا باجمالى 10 آلاف مترا مكعبا، كما تم أيضا تنفيذ محطتين شرق العريش احداهما بطاقة 5 آلاف مترا مكعبا في اليوم، والثانية بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا في اليوم باجمالى 15 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا لتغذية جميع مناطق مدينة العريش بالمياه النقية للشرب.

وأضاف أنه تم تنفيذ وافتتاح محطتين بالشيخ زويد وهما: السكادرة 1 و2 احداهما بطاقة احداهما بطاقة 5 آلاف مترا مكعبا في اليوم، والثانية بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا في اليوم باجمالى 15 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا لتغذية جميع مناطق مدينة الشيخ زويد والتجمعات التابعة بالمياه النقية للشرب، علاوة على تنفيذ محطتين لتحلية المياه برفح: احداهما بطاقة 5 آلاف مترا مكعبا في اليوم، والثانية بطاقة 6200 مترا مكعبا في اليوم باجمالى 11 ألف و200 مترا مكعبا من المياه يوميا، وذلك بخلاف المحطات المنفذة ببئر العبدووسط سيناء ليتم تغذية جميع أنحاء المحافظة بالمياه النقية للشرب.

وأشار إلى المحطة العملاقة الجارى اقامتها في منطقة الكيلو 17 غرب العريش على 3 مراحل، حيث انتهى تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا بنسبة أكثر من 65 %، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الجارى ليبدأ تنفيذ المرحلة الثانية لتزداد طاقة المحطة إلى 200 ألف مترا مكعبا في اليوم، ولتصل في نهاية المرحلة الثالثة إلى 300 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا، حيث تدعم المياه في مختلف أنحاء المحافظة بالكامل بتغذية مراكز: العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

كما يتم بالتوازى الانتهاء من باقى قطاعات الشبكة الجديدة بمدينة العريش التي تم تشغيلها وتجربتها تمهيدا للتشغيل النهائى فور الاستلام النهائى للشبكة بالكامل لتوفير المياه النقية لأهالى مدينة العريش وتوفير احتياجاتهم من المياه العذبة، مع استمرار ضخ حصة المحافظة من مياه النيل الواردة من محطة مرشحة القنطرة شرق عبر خط مياه الألف ملليمتر لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.