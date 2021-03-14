شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بـ«البترول» يكشف سبب الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تعرضت لأزمة في الطاقة عام 2014، لولا تدخل الرئيس السيسي ودخوله في مفاوضات مع شركات البحث والتنقيب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من الغاز، والبوتاجاز، والبنزين، والمازوت، وأن الاكتشافات المتتالية أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن الغاز الطبيعي هو ثروتنا القومية وعلينا استغلاله الاستغلال الأمثل، وهو ما يحدث من خلال إحلاله محل البوتاجاز بالتوسع في توصيل الغاز للمنازل، فضلا عن الخطة التي تسير حاليا بإحلال الغاز محل البنزين والسولار في السيارات، وبالتالي ينخفض الطلب على السولار والبنزين.

وأشار إلى أنه يتم إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المازوت لتوليد الكهرباء، حتى أصبحنا نصدر المازوت بدلا من استيراده سابقا، فضلا عن المشروعات القومية لتطوير محطات التكرير، وإنشاء معامل تكرير جديدة على أحدث تكنولوجيا عالمية، وهذه المشروعات ستجعل مصر مكتفية ذاتيا بحلول 2023 من البنزين والسولار.