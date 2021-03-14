شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إصابته وأسرته بفيروس كورونا، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله على كل شي».

وأضاف، في حسابه على «فيس بوك»، الأحد: «أصبت انا وزوجتي نهال لطفي وأولادي بكورونا. نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء».

وأردف: «أعذورني مقدما فلن اكون قادرا على الرد على الاتصالات الهاتفية. حتي تمر هذه المحنة بسلام وباقل الاضرار. خلوا بالكم من نفسكم. الصحة شئ مهم جدا لا ندركه إلا عندما نفقده».