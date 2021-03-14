أخبار مصر

عماد الدين حسين يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين يعلن إصابته وأسرته بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إصابته وأسرته بفيروس كورونا، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله على كل شي».

وأضاف، في حسابه على «فيس بوك»، الأحد: «أصبت انا وزوجتي نهال لطفي وأولادي بكورونا. نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء».

وأردف: «أعذورني مقدما فلن اكون قادرا على الرد على الاتصالات الهاتفية. حتي تمر هذه المحنة بسلام وباقل الاضرار. خلوا بالكم من نفسكم. الصحة شئ مهم جدا لا ندركه إلا عندما نفقده».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا