شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إصابته وأسرته بفيروس كورونا، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله على كل شي».
وأضاف، في حسابه على «فيس بوك»، الأحد: «أصبت انا وزوجتي نهال لطفي وأولادي بكورونا. نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء».
وأردف: «أعذورني مقدما فلن اكون قادرا على الرد على الاتصالات الهاتفية. حتي تمر هذه المحنة بسلام وباقل الاضرار. خلوا بالكم من نفسكم. الصحة شئ مهم جدا لا ندركه إلا عندما نفقده».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954