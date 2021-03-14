شكرا لقرائتكم خبر عن يوم صحي مجاني بنقابة المهندسين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، يوم صحى مجانى للمهندسين وأسرهم بالمجان، وذلك الخميس المقبل في مقر نادى المهندسين بسابا باشا.

ومن جانبه قال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الصحى من اكثر الفاعليات نجاحاً وهناك اقبال كبير عليها من المهندسين وأسرهم لذلك أطلقت اللجنة عدد من الفاعليات خلال شهر مارس بناءا على رغبة الأعضاء.

واضاف أن اليوم الصحى سيكون كشف مجانى في تخصصات الباطن والأطفال ويشمل قياس ضغط وقياس معدل السكر بالدم بالإضافة إلى تحليل صورة دم كامله، على أن يبدأ اليوم الصحى الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساءا.

وأكد «الكسار» على الالتزام التام داخل مركز الخدمات في نادى المهندسين بسابا باشا على الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للتزاحم وحفاظاً على سلامة المهندسين وأسرهم.