شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: البحيرة أعلى المحافظات في التصالح.. والوادي الجديد الأقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار خلال 2023 يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «مهلة التصالح في مخالفات البناء تنتهي الشهر الجاري، وفقا لقرار رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أن البحيرة أعلى محافظة في التصالح على مخالفات البناء، يليها الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة.

وأوضح أن معدلات التصالح في مخالفات البناء تصل إلى ما يقرب 84% حتى الآن، لافتا إلى أن الوادي الجديد الأقل في طلبات التصالح بمخالفات البناء بحكم طبيعتها الجغرافية.