شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها بـ«علوم طنطا».. إجراء الامتحان وتصحيحه إلكترونيًا والنتيجة بعد دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح أول تجربة لإجراء امتحانات الترم الاول وتصحيحه إلكترونيًا وإعلان النتيجة بعد الامتحان بدقائق بكلية العلوم.

واضاف ذكى ان الجامعة حريصة على المشاركة في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأشار ‏الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن كافة الامتحانات الإلكترونية تجرى داخل معامل الحاسب الآلى بالكليات ومعامل الحاسب الآلى بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحُسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الجميع للكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور مصطفى الشيخ، أنه تم اختيار عدة مقررات دراسية من كليات الجامعة، ومنها كلية العلوم بواقع مقررين دراسيين، حيث تم إجراء أول امتحان إلكتروني بكلية العلوم وتصحيحه إلكترونيًا وظهور النتيجة بعد نهاية الامتحان بدقائق للمرة الأولى في تاريخ الكلية.

وأضاف الشيخ، أن التجربة الأولى شملت مقرر التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الوقود الحيوى لعدد 31 من طلاب الفرقة الرابعة «برنامج التكنولوجيا الحيوية»، وذلك في ضوء توجيه الطلاب إلى كيفية الدخول إلى الامتحان وتوفير كافة الارشادات اللازمة لآداء الامتحان.

وقال الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، أن إجمالى المقررات الدراسية المقرر انعقادها إلكترونيًا 15 مقرر دراسي تشمل كليات ‏الطب والهندسة والعلوم وطب الأسنان والصيدلة، وذلك وفقاً لجدول الامتحانات الالكترونية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعى.