شكرا لقرائتكم خبر عن بتجهيزات فندقية.. مدينة زويل تبدأ تشغيل المبنى السكني الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إن المدينة قد تسلمت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المبنى السكنى الجديد بسعة ٩٣ غرفة/ ١٨٦ سرير مجهزة على أعلى مستوى فندقي.

واضاف أنه بدأت المدينة في تسكين الطلاب بالفعل وهو ما يعد إنجازًا كبيرا في ضوء تسارع العمل للانتهاء من إنشاءات المرحلة الثانية من المدينة، ووجه عبدربه خالص الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الامناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المستمر للمدينة، والشكر كذلك المهندس سميح ساويرس عضو مجلس أمناء المدينة على تبرعه بتأثيث وتجهيز الفندق السكنى.

وأشار عبدربه إلى أن المدينة تستعد لاستلام المجمع الاداري والثقافي خلال أسابيع بعد الانتهاء من تشطيبه وتأثيثه فيما يستمر العمل بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإنتهاء من المبنى الأكاديمي للجامعة وهو الأكبر على مستوى مصر وتسليمه بشكل جزئي في سبتمبر المقبل.

وأكد عبدربه أن الدعم الذي توليه الدولة المصرية لمدينة زويل كان السبب الرئيسي في استكمال هذا الصرح العلمي الذي يسهم بقوة في مسيرة التعليم والبحث العلمي في مصر.

لافتاً إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدنية ستفتح ابوابها قريبا لاستقبال دفعة جديدة من طلاب مصر النابهين الراغبين في دراسة احدث ما وصل إليه العلم في تخصصات دقيقة ومتقدمة.