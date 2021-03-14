شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لمسؤولي مبادرة «حياة كريمة» بقرية شطانوف في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الوفد الرئاسى المنسق لمبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية بزيارة إلى قرية شطانوف، وذلك للاطلاع على أحوال القرية والقرى المجاورة في إطار الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لشطانوف المكونة من 6 قرى هي شعشاع والحلواصى وبوهة ومنيل جويدة وكفر عون والقرية الأم شطانوف.

نظم اللقاء عدد من شباب ومنسقى المبادرة بالقرية، بحضور سامى سرور رئيس مجلس مدينة أشمون وناصر عبدالعزيز رئيس الوحده المحلية بشطانوف وخالد صقر نائب رئيس الوحده المحلية وفوزى عواد رئيس مجلس إدارة مركز شباب القرية وعدد من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وتم تقديم المقترحات والطلبات المقدمة من أهالى قرية شطانوف والقرى التابعة للوحدة المحلية وُممثليها من الشباب المتطوع في المبادرة، وقد تم عرض الطلبات والمقترحات من كل قرية على حدى والتى تهدف إلى إدراجها داخل مبادرة حياة كريمة والعمل على تنفيذها، كى تعمل على الارتقاء بالبنية التحتية والمستوى الاقتصادى والبيئى للقرى، كما تناقش الوفد مع السادة الحضور حول طبيعة المبادرة الرئاسية ومشروع سكن كريم وتوضيح كافة الأسئلة المُقدمة من أهالى القرية والقرى المجاورة الذين أعربوا عن فرحتهم بالمبادرة وتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرة.