"سيدة السلام" ألقت نفسها من الشرفة.. 3 شهادات أمام النيابة تكشف تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت تحقيقات النيابة التفاصيل الكاملة في واقعة وفاة امرأة في منطقة السلام، بعد أن أمرت النيابة بحبس 3 متهمين في الواقعة.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، أن المتهمة ربة منزل وليست طبيبة، ألقت بنفسها من شرفة منزلها بعد أن اقتحم 3 متهمين الشقة وتعدوا على الشخص الذي كان برفقتها، الأمر الذي أكده 5 شهادات خلال التحقيقات جاءت على النحو التالي:

شهدت جارة للمجني عليها، بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة.

وشهد الذي قيده المتهمون بالوثاق -في التحقيقات- باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليها بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيًا تعدي أيٍّ من المتهمين عليها.

واستجوبت "النيابة العامة" المتهمين الثلاثة فأقرُّوا بارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان في رفقتها دون وجه حقٍّ وتعذيب الأخير بدنيًّا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق.

وأمرت "النيابة العامة" لذلك بحبس المتهمين أربعة أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.